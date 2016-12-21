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Публикации за 21.12.16

В Раменском тренер по плаванию получила условный срок за гибель 9-летнего мальчика в бассейне

В Раменском тренер по плаванию получила условный срок за гибель 9-летнего мальчика в бассейне

В Подмосковье вынесен приговор по делу о гибели 9-летнеге мальчика в бассейне «Сатурн» в Раменском. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, 50-летняя тренер по плаванию Елена Чудакова признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как установлено следствием и судом, 23 ноября 2015 года 9-летний мальчик в ходе тренировки в спортивной секции по плаванию, проходившей в плавательном бассейне «Сатурн» в подмосковном Раменском, оставшись без надлежащего наблюдения тренера-преподавателя по плаванию, потерял сознание и погрузился на дно бассейна. Через непродолжительное время ребенок был извлечен из воды, ему оказана первая медицинская помощь, после чего он был госпитализирован, однако 7 декабря, не приходя в сознание, скончался.

Как отметили в СКР, для выяснения обстоятельств случившегося был проведен большой объем следственных действий, изъята и проанализирована документация спортивно-оздоровительного комплекса «Сатурн» и муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Сатурн», изучена информация о детях, посещающих секцию по плаванию совместно с потерпевшим.

Приговором суда Чудаковой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.12.16

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