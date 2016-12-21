Лидер «Божьей воли» устроил скандал на могиле Сталина

Публикации за 21.12.16

Сегодня днем в центре Москвы у стен Кремля был задержан лидер движения «Божья воля» Дмитрий Цорионов (Энтео), известный своими скандальными провокационными акциями, и его спутница после протестной акции у могилы советского лидера Иосифа Сталина.

Стоит отметить, что сегодня день рождения Иосифа Сталина. Энтео пришел к Кремлю после делегации КПРФ, возлагавшей цветы к могиле «отца всех народов».

По словам самого Энтео, он «кротко» обличал сталинизм, бросив в бюст Сталина цветы и «спокойно» сказав: «Гори в аду, палач русского народа, убийца моих родных, моих святых, моих любимых поэтов». После, как отметил активист, на него накинулись десятки «бесноватых».

Энтео был доставлен в ОВД «Китай-город», после чего был отпущен вместе со своей спутницей. По данным источникам РИА «Новости», активист был задержан за «появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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