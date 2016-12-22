«Филькина грамота»: стратегия развития российских банков оказалась «пустышкой»

Публикации за 22.12.16

Стратегия развития банковской системы России, которую предполагалось реализовать до 2015 года, не решила основных проблем банковской сферы и не обеспечила выполнение ключевых задач. К такому выводу, как передает корреспондент РИА «Новый День», пришли аудиторы Счетной палаты России.

В ведомстве обратили внимание, что не произошло запланированного сокращения участия государства в капиталах банков. По данным Банка России, с 1 января по 1 декабря 2015 года доля госбанков на рынке привлечения корпоративных средств увеличилась с 63,9% до 67,6%, а доля частных – сократилась с 36,1% до 32,4%.

В то же время доля банков с государственным участием в совокупном объеме активов по состоянию на 1 января 2016 года по сравнению с данными на 2011 год увеличилась почти на 13% и составила 58,6%,. Также не был достигнут целевой уровень по показателю соотношения капитала кредитных организаций и ВВП на уровне 14-15%, фактический уровень на 1 января 2016 года составил 11,1%.

Как отмечают аудиторы, доля первых пяти банков в активах банковской системы в период реализации Стратегии развития банковского сектора увеличилась с 47,9% до 56%, а количество кредитных организаций, на которые приходится 80% активов банковской системы, уменьшилось с 29 до 25.

По мнению аудиторов, такая ситуация может свидетельствовать о снижении уровня конкуренции в секторе банковских услуг с ухудшением позиций региональных банков.

Счетная палата также обратила внимание, что после 2015 года новая Стратегия развития банковского сектора не разрабатывалась, что стало подтверждением отсутствия практической необходимости в принятии такого документа, который при этом не имеет правового статуса и не обязателен к исполнению.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 22.12.16

ЦБ отобрал лицензии у двух московских кредитных организаций – «прачечных». / Ученые доказали: цивилизация роботов сумеет захватить Солнечную систему. / Нефть опустилась в цене до $54 за баррель: рубль не реагирует. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»