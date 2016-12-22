Взрыв у станции «Коломенская»: СКР сообщил о 6 пострадавших (ВИДЕО)

Публикации за 22.12.16

<a href="https://www.youtube.com/embed/6GNRA0f99hU?rel=0">Video</a>

В Москве после взрыва газового баллона при проведении ремонтных работ у станции метро «Коломенская» организована доследственная проверка по факту нарушения требований охраны труда. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного управления СКР.

По уточненным данным ведомства, в результате происшествия пострадало шесть человек, двое из которых госпитализированы в медицинские учреждения.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Пресс-служба столичного главка МЧС уточнила, что сообщение о взрыве поступило сегодня в 9:30 мск. По данным спасателей, произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием на площади 0,5 кв метра в подуличном переходе южного вестибюля станции метро «Коломенская» при проведении газосварочных работ. К 9:44 огонь был ликвидирован.

Как уточняет «Комсомольская правда», ремонт в вестибюле делала частная компания и взрыв мог быть спровоцирован несоблюдением техники безопасности. «Возле выхода из метро к бизнес-центру стояла грузовая машина, около которой и прогремел взрыв – то ли при погрузке баллона, то ли при проведении ремонтных работ. Разлетелись стекла, отвалился кусок бетонной стены. Возле машины лежал человек – сварщик весь в крови, он обгорел. Сначала он не подавал признаков жизни, но после мы увидели, что он жив», – сообщил один из очевидцев и добавил, что паники после взрыва не было, но многие люди растерялись и не знали, что им делать.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.12.16

Анатолий Вассерман: «Февралисты» 1917 года похожи на современных «белоленточников». / СКР: На «серой ветке» метро погиб 23-летний молодой человек. / Рестораны «Тарас Бульба» поймали на неуплате 112 млн рублей налогов. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»