В Рузском районе мужчина «подстрелил» себя на охоте

Публикации за 22.12.16

В подмосковном Рузском районе 59-летний мужчина скончался в результате пулевого ранения, которое он сам себе причинил по неосторожности на охоте. По данному факту организована доследственная проверка. Как сообщила пресс-служба регионального управления СКР, ЧП произошло 20 декабря. Житель Истринского района в результате неосторожного обращения с оружием самостоятельно получил пулевое ранение в правое бедро. Мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу из поселка «Брикет».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Мария Вяткина

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