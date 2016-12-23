Путин надеется на стабилизацию цен на нефть на нынешнем уровне

Публикации за 23.12.16

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что стоимость нефти стабилизируется на нынешнем уровне после достигнутых соглашений с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о сокращении добычи «черного золота».

Выступая сегодня на пресс-конференции, глава государства отметил, что российский бюджет построен, исходя из $40 за баррель, и разница цен в $10 принесет дополнительно российской казне 1,75 трлн рублей. В этом случае нефтяные компании также окажутся в плюсе, их доход увеличится на 750 млрд рублей.

«Рассчитываем, что цены на нефть стабилизируются на сегодняшнем уровне», – сказал Путин.

В настоящее время «черное золото» марки Brent находится вблизи отметки $55 за баррель, и сегодня торгуется на отметке $54,69. Американская нефть марки WTI продается по $52,55 за баррель.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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