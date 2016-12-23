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Публикации за 23.12.16

Путин надеется на стабилизацию цен на нефть на нынешнем уровне

Путин надеется на стабилизацию цен на нефть на нынешнем уровне

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что стоимость нефти стабилизируется на нынешнем уровне после достигнутых соглашений с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о сокращении добычи «черного золота».

Выступая сегодня на пресс-конференции, глава государства отметил, что российский бюджет построен, исходя из $40 за баррель, и разница цен в $10 принесет дополнительно российской казне 1,75 трлн рублей. В этом случае нефтяные компании также окажутся в плюсе, их доход увеличится на 750 млрд рублей.

«Рассчитываем, что цены на нефть стабилизируются на сегодняшнем уровне», – сказал Путин.

В настоящее время «черное золото» марки Brent находится вблизи отметки $55 за баррель, и сегодня торгуется на отметке $54,69. Американская нефть марки WTI продается по $52,55 за баррель.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.12.16

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