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Публикации за 23.12.16

В Москве пьяный мужчина облил бензином и поджег своего сына и его знакомую

В Москве пьяный мужчина облил бензином и поджег своего сына и его знакомую

В Москве на территории садового товарищества «Потаповская роща» поселения Сосенское произошел жуткий случай: 52-летнй пьяный мужчина облил горючей жидкостью 27-летнего сына и его знакомую, после чего поджег их.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ЧП произошло 15 декабря. После совместного распития спиртных напитков произошла ссора, которая закончилась поджогом молодых людей и пожаром в дачном доме.

«Впоследствии пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение с ожогами различной степени тяжести. От полученных телесных повреждений подозреваемый скончался в больнице. Девушка и парень находятся в лечебном учреждении, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как тяжелое», – говорится в сообщении СКР.

По факту случившегося следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом).

«В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы», – говорится в сообщении СКР.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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