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Публикации за 23.12.16

В Москве совершено жестокое убийство молодой женщины: ее тело найдено в коллекторе пруда с ножевыми ранениями

В Москве совершено жестокое убийство молодой женщины: ее тело найдено в коллекторе пруда с ножевыми ранениями

В Москве совершено жесткое убийство молодой женщины 25-30 лет: ее тело с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили сегодня утром местные жители в коллекторе пруда вблизи жилого дома на Поречной улице. По подозрению в совершении преступления задержаны трое подозреваемых.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В настоящее время следователи работают на месте происшествия, допрашиваются очевидцы произошедшего. Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления», – говорится в сообщении СКР.

По информации , по подозрению в убийстве задержан скинхед по кличке Колючка вместе с двумя приятелями. Источник сообщил изданию, что подозреваемые раздели убитую и волокли несколько сот метров до места обнаружения девушки. Все трое дают признательные показания.

Москва, Светлана Антонова

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