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Публикации за 23.12.16

Глава московского района Коптево поплатился должностью за подтасовки

Глава московского района Коптево поплатился должностью за подтасовки

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку главу района Коптево Михаила Юзбашяна за подтасовку ответов на портале «Наш город» и плохую работу.

«Уволил главу района Коптево за некачественную работу, подтасовку ответов на портале Наш город. Таланты фотографа будет применять в другом месте», – сообщил градоначальник в своем твиттере.

Стоит отметить, что Собянин уже не первый раз увольняет чиновников за «фотошоп» на портале «Наш город». Летом 2014 года по этой же причине лишился места глава управы Пресненского района Москвы Александр Тарасов. Тогда выяснилось, что жителям района, которые просили разместить на своем доме табличку с адресом, ее подрисовали в отчете с помощью фоторедактора.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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