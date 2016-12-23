В Москве задымилась Останкинская телебашня

Публикации за 23.12.16

Сегодня вечером произошло задымление в знаменитой Останкинской телебашне на высоте 248 метров. По данным источников РИА «Новости» в экстренных службах, ЧП не повлияло на работу теле- и радиоканалов.

По предварительным данным, задымление произошло в аппаратной Останкинской телебашни. Общая площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра. Сейчас огонь уже потушен. Эвакуация не проводилась.

Между тем, по данным «Интерфакса», в ходе разведки было установлено небольшое задымление, которое вскоре само развеялось. При этом признаков загорания в телебашне не было обнаружено.

Москва, Светлана Антонова

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