NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 23.12.16

В Москве задымилась Останкинская телебашня

В Москве задымилась Останкинская телебашня

Сегодня вечером произошло задымление в знаменитой Останкинской телебашне на высоте 248 метров. По данным источников РИА «Новости» в экстренных службах, ЧП не повлияло на работу теле- и радиоканалов.

По предварительным данным, задымление произошло в аппаратной Останкинской телебашни. Общая площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра. Сейчас огонь уже потушен. Эвакуация не проводилась.

Между тем, по данным «Интерфакса», в ходе разведки было установлено небольшое задымление, которое вскоре само развеялось. При этом признаков загорания в телебашне не было обнаружено.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.12.16

Лужков о своей клинической смерти: полный бред. / Знал о метаноловой «Боярке», но ничего не предпринял: замглавы иркутского Роспотребнадзора стал фигурантом уголовного дела. / Прощай «Боярка»: в России вводится запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей. Медведев одобрил предложение главы Роспотребнадзора.

© 2016, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter