«Устал, но не уйду». Послесловие к пресс-конференции Путина

Публикации за 24.12.16

Прошедшая накануне ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, на которую было аккредитовано рекордное число журналистов – 1437 человек, вновь вызвала массу споров. Одни считают, что подобный жанр себя исчерпал, и это «шоу» уже наскучило, в том числе самому президенту, другие говорят, что ответы Путина были четкие, как всегда с юмором и по делу.

Корреспондент РИА «Новый День», побывавший на пресс-конференции главы государства, пришел к выводу, что президент устал, по крайней мере, выглядел таковым, но отказываться своих трудоемких «галер» он не собирается, его продолжает особенно «зажигать» внешняя политика.

Пресс-конференция была назначена на 12 часов, но журналисты естественно начали собираться заранее. К 10 часам утра основная масса уже толпилась у дверей. Многие приготовили плакаты, с помощью которых традиционно надеялись обратить на себя внимание главы государства и его пресс-секретаря.

Большой популярностью среди тележурналистов пользовался плакат с триптихом, на котором были изображены Владимир Путин, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен и новый президент США Дональд Трамп. Мужчину, держащего плакат с надписью «Сухой закон», также то и дело атаковали телевизионщики.

К 11 часам журналистов начали пускать в зал, где должно было состояться долгожданное событие. Несмотря на то, что корреспондент РИА «Новый День» стоял в начале очереди, к моменту, когда удалось попасть в зал, большинство мест уже было занято. В 12:00 в зал вошел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и поприветствовал собравшихся журналистов. «Здрасьте», – сказал он. Спустя несколько минут зашел сам Владимир Путин.

Надо отметить, что сначала обстановка в зале была суматошная: кто-то искал место, кто-то старательно фотографировался на фоне большого экрана с изображением флагов всех субъектов РФ. Другие – разворачивали плакаты, устанавливали оборудование. Появление президента принесло успокаивающий эффект, а не возбуждающий: зал затих.

Путин очень спокойно без особых эмоций поприветствовал собравшихся и сообщил, что для того, чтобы оставить больше времени на вопросы, он не будет выступать со вступительной речью, и передал руководство «парадом» Пескову.

Первый вопрос Песков предложил задать «одному из старейших представителей «кремлевского пула» журналисту радио «Маяк» Валерию Санфирову. Этот выбор и стал лейтмотивом всей пресс-конференции. Песков предоставлял право задать вопрос предстателям «кремлевского пула», которые и без того имеют возможность задать вопросы напрямую президенту во время мероприятий с его участием, и игнорировал остальных, чем вызвал негодование в зале. В этой ситуации публичное шуточное замечание президента РФ о диктатуре Пескова большинству журналистов показалось вовсе не шуточным.

Если первый час журналисты вели себя спокойно и с надеждой смотрели на пресс-секретаря главы государства, то к началу второго часа, послышались укорительные фразы «…нельзя все время центральным давать», «…а как же регионы», «…ну да, Первому каналу, конечно, надо еще слово предоставить, они мало говорят».

Один из журналистов вслух проворчал, что пресс-конференция превратилась в «шоу», с соседнего ряда к нему подтянулся другой. «Вы сказали шоу? – правильно!» – согласился он с коллегой.

К конце второго часа журналисты уже не опускали плакаты, руки, бумажки, шарфы, кошельки, пытаясь хоть чем-то привлечь к себе внимание президента РФ и его пресс-секретаря. Многие стояли. Песков даже призвал немного опустить плакаты, так как они загораживают обзор телекамер, чем вызвал бурные аплодисменты телеоператоров.

Президент и сам принимал активное участие в выборе вопросов. Здесь проявился его большой интерес к внешнеполитическим вопросам, которые он практически не комментировал во время его недавнего выступления с посланием к Федеральному Собранию. Если на темы об отечественной экономике, пенсиях, налогах, финансирования регионов Путин говорил уверенно спокойно – все делается правильно, всё решим, но никто не застрахован от ошибок – исправим, то на вопросы иностранных журналистов, которых он сам выбирал, он отвечал более воодушевленно. Он иронизировал, подшучивал и был в той степени убедительным, каким его в последнее время хотели увидеть. Например, на вопрос журналиста Wall-Street Journal о том, возможны ли досрочные выборы в 2017 году, Путин уточнил: «В какой стране?»

Общий внешнеполитический посыл, который Путин явно поставил целью донести на этой пресс-конференции, можно сформулировать в нескольких тезисах, которые, впрочем, были известны и ранее, но здесь, можно сказать, получили окончательное оформление.

Первое: Россия не вмешивается во внутренние дела других стран и все соответствующие обвинения – попытка западных «коллег» свалить существующие в их странах проблемы на внешний фактор, что априори показывает слабость их элит. Второе: Россия заинтересована в сильных партнерах и не стремится к ослаблению других стран. И третье: Россия в состоянии защитить себя.

«Российская Федерация сегодня сильнее любого потенциального – внимание! – агрессора. Это очень важно. Не случайно я об этом сказал», – подчеркнул глава государства.

Пресс-конференция длилась достаточно долго – почти 4 часа. Но за это время так и не были освещены ни реальные проблемы образования, ни здравоохранения, ни социального обеспечения на фоне подорожания жизни и снижения доходов населения.

Москва, Мария Вяткина

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