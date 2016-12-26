С новой платной парковкой: в Москве уже готовится новый список улиц для расширения

Публикации за 26.12.16

С сегодняшнего дня в Москве, согласно решению столичного правительства, зона платных парковок расширена еще на 206 улиц. В департаменте транспорта предупредили, что это не последнее подобное нововедение: «по просьбам» москвичей количество платных стоянок может увеличиться ещё больше уже в первом квартале 2017 года.

С 26 декабря платные парковки появятся в 47 районах Москвы. Оправдывая это решение, в мэрии, обращали внимание, что стоянки за деньги вводятся в «очагах ДТП» и местах наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций, остановок наземного транспорта.

Новые парковки заработали вблизи мест наибольшего притяжения автомобилей: у торговых центров «Золотой Вавилон», «Город», «Каширский Двор», «Авиапарк», «Экспострой», «Гудзон», а также бизнес-центров «Весна», «Ходынка», «Тушино», «Огородный», «Бородино Плаза» и «Перовский».

Стоянки за деньги теперь организованы около станций метро «Тушинская», «Строгино», «Крылатское», «Полежаевская», «Сходненская», «Бутырская», «Фонвизинская», «Планерная», а также «Ботанический сад», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Измайловская», «Первомайская», «Перово», «Люблино», «Алма-Атинская», «Каширская», «Коломенская» и «Пионерская».

Вместе с тем платные парковки вводятся около станций МЦК «Окружная», «Владыкино», «Крымская», «Автозаводская», «Бульвар Рокоссовского», «Ботанический сад» и «Хорошево». С полным списком можно ознакомиться здесь >>>

«Из-за постоянной загруженности парковок местные жители зачастую не только не могут найти место, где оставить свою машину на ночь, но и не имеют возможности просто припарковаться на короткое время возле социальных объектов, аптек или магазинов своего района. Теперь они смогут получить бесплатное резидентное разрешение на парковку в своем районе с 20:00 до 8:00. Жители также могут приобрести круглосуточное резидентное разрешение, стоимость которого не изменится и составляет 3000 рублей в год», – отмечали ранее в департаменте транспорта.

Между тем, это не последнее расширение зоны платных парковок. Как сообщил «Интерфаксу» первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Андрейкин, нововведения могут быть утверждены уже в первом квартале 2017 года.

«У нас и сейчас находится в проработке ряд улиц, которые не попали в зону расширения с 26 декабря – это и улицы, с просьбой о введении платных парковок на которых к нам обращались жители и муниципальные депутаты, и улицы, которые мы выявляем сами в рамках совместного мониторинга с Центром организации дорожного движения, Московской административной дорожной инспекцией и Администратором московского парковочного пространства», – сказал чиновник.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.12.16

Икона поп-музыки Джордж Майкл скоропостижно скончался. Обстоятельства смерти выясняются. / Минобороны подвело первые итоги работы на месте крушения Ту-154 (ВИДЕО). Спасатели обнаружили 11 тел и 154 фрагмента самолета. / Цены на детское питание выйдут из-под контроля. Смеси для младенцев будут дорожать без ограничений. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»