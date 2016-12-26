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Публикации за 26.12.16

По подозрению в убийстве 12-летней девочки задержан сожитель родственницы погибшей

По подозрению в убийстве 12-летней девочки задержан сожитель родственницы погибшей

В Москве по подозрению в жестоком убийстве 12-летней девочки задержан 21-летний сожитель родственницы погибшей. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, следствие ходатайствует о его аресте.

Как сообщал ранее «Новый День», преступление было совершено в конце минувшей недели. 24 декабря в квартире жилого дома на Ферганской улице было обнаружено тело 12-летней девочки с колото-резаными ранениями.

В кратчайшие сроки установлен и задержан по подозрению в совершении указанного преступления сожитель родственницы погибшей девочки. Во время проведения следственных действий установлено, что мотивом преступления в отношении малолетней явилось чувство ревности и мести к ее родственнице, уточнили в СКР. Во время допроса задержанный признал вину.

Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта, которому уже предъявлено обвинение, меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетней).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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