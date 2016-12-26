Крупный пожар в Королеве: сгорел многоквартирный жилой дом

Публикации за 26.12.16

Сегодня ночью в подмосковном Королеве произошел крупный пожар: загорелся жилой дом на общей площади почти 2 тысячи квадратных метров. К ликвидации огня привлечены 81 человек и 23 единицы техники.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, сообщение о ЧП поступило сегодня около 4:10 мск: загорелся жилой дом на улице Дзержинского, 24/2. Еще до прибытия пожарных из горящего здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. При этом в сообщении отмечается, что этот дом не является студенческим общежитием и его 18 комнат находятся на балансе жилого фонда.

К 9:00 спасателям удалось локализовать возгорания на площади 1800 квадратных метров.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Дальнейшая информация уточняется.

Москва, Мария Вяткина

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