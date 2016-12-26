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Публикации за 26.12.16

В Москве обнаружен труп иракского дипломата

В Москве обнаружен труп иракского дипломата

Сегодня утром в одном из кабинетов в здании посольства Ирака в России на Погодинской улице в Москве обнаружено тело 46-летнего дипломата. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

В СКР утонили, что при визуальном осмотре на теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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