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Москва

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Публикации за 26.12.16

Дёмушкину снова предъявлено обвинение в экстремизме: теперь по двум эпизодам

Дёмушкину снова предъявлено обвинение в экстремизме: теперь по двум эпизодам

Следствие предъявило одному из лидеров русских националистов Дмитрию Дёмушкину обвинение в экстремизме в окончательной редакции: ему вменяется разжигание ненависти и вражды по двум эпизодам. Об этом сообщил сегодня его адвокат Михаил Тихонов.

По его словам, на днях защита начнет знакомиться с материалами дела, передает РАПСИ.

В настоящее время в отношении Демушкина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Постановление Пресненского суда Москвы о последнем продлении меры пресечения было обжаловано обвиняемым, однако дата рассмотрения жалобы еще не назначена.

Ранее уголовное дело в отношении Дёмушкина решением Нагатинского суда Москвы было возвращено в прокуратуру. По словам самого националиста, он выложил на своей странице в соцсети фотоотчет с «Русского марша», который проходил в 2014 году в Москве, и был согласован с властями, в том числе лозунги акции.

Изначально Демушкину было предъявлено обвинение по восьми эпизодам разжигания национальной розни за различные фотографии на его странице в соцсети «ВКонтакте». Однако прокуратура утвердила обвинительное заключение только по одному эпизоду – фотографии с «Русского марша». Сам Дёмушкин все обвинения отвергал, а уголовное дело называл политически мотивированным.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.12.16

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