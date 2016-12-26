В Москве задержан кавказец, нападавший на женщин в Отрадном

Публикации за 26.12.16

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали серийного грабителя женщин, который действовал в столичном районе Отрадное. Как выяснилось, преступником оказался 20-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа.

Как сообщила пресс-служба МВД, злоумышленник орудовал в вечернее время, используя пневматический пистолет и средство маскировки. Полицейские установили, что перед совершением разбойного нападения он некоторое время следил за жертвой. Затем в маске входил в подъезд следом за женщиной и, угрожая пистолетом, похищал ценные вещи.

Задержать грабителя удалось после обращения в полицию 31-летней москвички, которая сообщила, что в подъезде дома а проезде Якушкина неизвестный под угрозой предположительно пистолета похитил у нее деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого. Следствие имеет все основания предполагать, что задержанный причастен к серии аналогичных преступлений.

В возбужденно уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).

Сотрудники УВД по Северо-восточного административного округа обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий злоумышленника, с просьбой сообщить об этом по телефону: (495) 616-06-01 или службу «102» (с мобильных телефонов – 112).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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