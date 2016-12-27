В Москве мужчина, ранивший 5 человек и взявший в заложницы женщину, погиб

Публикации за 27.12.16

В Москве мужчина, ранивший 5 человек, в том числе трех сотрудников полиции, и удерживавший заложницу, покончил с собой. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова. По ее словам, женщина освобождена, её жизни ничего не угрожает.

Напомним, ЧП произошло сегодня ночью. В 01:30 в полицию поступила информация о том, что в подъезде дома №22 корпус 2 на улице Ельнинская при задержании подозреваемого в грабеже преступник оказал активное сопротивление. Мужчина из ружья расстрелял трех сотрудников полиции и двух сотрудников ГБУ «Жилищник», присутствовавших при проведении следственных действий.

Преступнику удалось скрыться в соседней квартире, где он до последнего времени удерживал заложницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство двух и более лиц»), ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника полиции») и ст. 206 УК РФ («Захват заложников»).

Ранее пресс-служба столичного главка МВД также сообщала, что личность подозреваемого установлена.

Москва, Мария Вяткина

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