Житель Подмосковья угрожал самоубийством, требуя понизить ставку по кредиту в банке

Публикации за 27.12.16

Жители столичного региона, оказавшиеся в кредитной кабале, продолжают атаковать банки. Сегодня утром в подмосковном Орехово-Зуево мужчина ворвался в финансовое учреждение с требованием понизить ставку по кредиту, в противном случае он пригрозил самоубийством.

Как сообщила пресс-служба МВД РФ, ЧП произошло в 10:30 мск. «В одно из кредитных учреждений г. Орехово-Зуево вошел мужчина, облил себя неустановленной жидкостью и стал кричать, что покончит жизнь самоубийством, требуя понизить ему ставку по кредиту», – говорится в сообщении полиции.

Прибывшие на место происшествия полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали правонарушителя, который успел нанести себе ножовое ранение.

Мужчина доставлен в медицинское учреждение. По факту происшествия проводится проверка.

Как сообщал «Новый День», это не первое ЧП в московском регионе, связанное с проблемами местных жителей по выплате кредитов. 6 декабря стало известно о том, что 34-летний мужчина угрожал привести в действие взрывное устройство в одном из столичных банков, так как ему нечем было платить за кредит. В результате из здания кредитного учреждения, а также прилегающего к нему торгового центра было эвакуировано порядка 1,5 тыс человек. Подозреваемый в итоге был задержан, а взрывное устройство не обнаружено.

24 августа разорившийся предприниматель Арам Петросян захватил отделение «Ситибанка» и удерживал четырех заложников, чтобы привлечь внимание к проблемам банкротства в России. «Бомба», висевшая у него на шее, оказалась муляжом. Сейчас ему предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ «Терроризм» и «Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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