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Публикации за 27.12.16

Житель Подмосковья забил до смерти своих гостей лопатой

Житель Подмосковья забил до смерти своих гостей лопатой

В подмосковном Сергиевом Посаде мужчина забил до смерти ножом и лопатой своих гостей. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, подозреваемый в совершении убийства задержан.

По данным ведомства, 27 декабря в дневное время суток местный житель, находясь у себя в доме в деревне Машутино вместе с неустановленным мужчиной и 40 летней женщиной, с целью убийства последних нанес им множественные удары ножом и лопатой по различным частям тела. От полученных повреждений неустановленный мужчина скончался на месте. Женщина была госпитализирована.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство), п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

«В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время следственным органом планируется возбудить перед судом ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении СКР.

Москва, Светлана Антонова

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