Набиуллина назвала условия для приватизации госбанков

Публикации за 28.12.16

Приватизация государственных банков возможна по мере оздоровления финансовой системы и роста доверия вкладчиков к банкам вне зависимости от формы собственности. Об этом сообщила сегодня председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24». Она обратила внимание, что пока повышенным доверием в России пользуются банки с госучастием в капитале.

«В принципе, к приватизации (банков) отношусь хорошо. Хотя, на мой взгляд, приватизация не самоцель, приватизация – это способ повысить эффективность, в конечном счете. Надо принимать решения о приватизации, исходя из того, что она дает – повышает она эффективность или не повышает», – цитирует Набиуллину «Прайм».

По мнению главы ЦБ, в случае с крупными госбанками нужно учитывать, как приватизация может повлиять на доверие клиентов.

«Я думаю, что по мере того, как банковская система будет в целом оздоравливаться, а люди будут доверять вне зависимости от форм собственности, – потому что мы сейчас видим, что они, к сожалению, иногда больше доверяют тем банкам, где есть государственная собственность, – после этого можно будет ставить вопрос о приватизации банков. Но не раньше», – подчеркнула Набиуллина.

Ранее сообщалось, что в 2017 году может быть приватизирован госпакет акций ВТБ в 10,9% минус 1 акция. Его ориентировочная стоимость составляет 95,5 млрд рублей, сообщалось в материалах к проекту бюджета.

Между тем глава ВТБ Андрей Костин называл продажу госпакета в условиях санкций не лучшим вариантом. В декабре он сообщил, что банк направил в Минфин предложение выкупить у министерства облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму, эквивалентную запланированным доходам от приватизации.

Приватизировать Сбербанк власти РФ пока не будут, говорил в ноябре глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Москва, Анастасия Смирнова

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