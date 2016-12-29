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Публикации за 29.12.16

В Москве умерла пациентка после укола «Лидокаина»

В Москве умерла пациентка после укола «Лидокаина»

В Москве умерла 36-летняя женщина после укола «Лидокаина», который сделала сотрудник медучреждения, работавшего, как оказалось, без лицензии. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло утром 27 декабря. Женщина обратилась за медицинской помощью в одну из коммерческих организаций, не имеющей лицензии на оказание неотложной врачебной медицинской помощи. Сотрудник, прибыв на вызов в квартиру на улице Кулакова, сделал пациентке инъекцию препарата «Лидокаин». «Впоследствии потерпевшей стало плохо. Несмотря на оказанную помощь, через непродолжительное время она скончалась на месте», – говорится в сообщении СКР.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности), в рамках расследования которого следствие намерено дать правовую оценку действиям сотрудника медучреждения и руководства этой организации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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