«Ушел» до нового года: на крыше дома в центре Москвы обнаружен труп мужчины

Публикации за 29.12.16

Сегодня днем в Москве на крыше дома на Иерусалимской улице был обнаружен труп 63-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, предположительно он ушел из жизни добровольно.

По данному факту организована доследственная проверка. «Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза», говорится в сообщении СКР.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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