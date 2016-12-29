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Публикации за 29.12.16

В подмосковном Королёве обнаружены убитыми 5-летний ребенок и его мать

В подмосковном Королёве обнаружены убитыми 5-летний ребенок и его мать

В подмосковном Королёве обнаружены тела 5-летнего ребенка и его матери с признаками насильственной смерти. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).

По данным ведомства, о трагедии стало известно после обращения в правоохранительных органы представителей местного дошкольного учреждения, которые 27 декабря сообщили, что ребенок не посещает детский сад более недели.

«В тот же день тела ребенка и его 46-летней матери были обнаружены в квартире по их постоянному месту регистрации в г. Королев с признаками насильственной смерти», – говорится в сообщении СКР.

В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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