NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 10.01.17

Москвич украл позолоченную фею из парка в Сокольниках: хотел подарить своей девушке

Москвич украл позолоченную фею из парка в Сокольниках: хотел подарить своей девушке

В Москве мужчина украл из парка статую стоимостью 3 млн рублей, чтобы подарить её своей возлюбленной. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в Сокольниках. Пропажу заметил представитель службы безопасности парка и обратился в полицию. Как удалось выяснить, подозреваемый, 32-летний москвич, ночью прогуливался по парку и, увидев позолоченную скульптуру женщины, решил подарить ее своей девушке.

На допросе в отделении полиции мужчина признался, что украсть статую оказалось очень легко. «Я статуэтку хотел украсть. Просто дома поставить. Она на двух саморезах всего была закреплена, меня вот это подкупило», – пояснил он.

По предварительной оценке, стоимость статуи составляет 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Стоит отметить, что украденная статуя – это первый в России памятник бухгалтеру под названием «Фея – главбух», которая была установлена в Денежном саду летом в 2014 года.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.01.17

В докладе с доказательствами не оказалось доказательств. Госдеп прокомментировал доклад о «русских хакерах». / Пилоты ВКС наводят ужас на американцев в небе над Сирией. «Мы не хотим, чтобы они врезались в кого-нибудь из нас». / США ввели санкции против Александра Бастрыкина. Глава СКР пополнил «список Магнитского».

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter