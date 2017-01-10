Москвич украл позолоченную фею из парка в Сокольниках: хотел подарить своей девушке

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В Москве мужчина украл из парка статую стоимостью 3 млн рублей, чтобы подарить её своей возлюбленной. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в Сокольниках. Пропажу заметил представитель службы безопасности парка и обратился в полицию. Как удалось выяснить, подозреваемый, 32-летний москвич, ночью прогуливался по парку и, увидев позолоченную скульптуру женщины, решил подарить ее своей девушке.

На допросе в отделении полиции мужчина признался, что украсть статую оказалось очень легко. «Я статуэтку хотел украсть. Просто дома поставить. Она на двух саморезах всего была закреплена, меня вот это подкупило», – пояснил он.

По предварительной оценке, стоимость статуи составляет 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Стоит отметить, что украденная статуя – это первый в России памятник бухгалтеру под названием «Фея – главбух», которая была установлена в Денежном саду летом в 2014 года.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.01.17

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