NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 10.01.17

В Москве мужчина застрелил свою квартирантку из охотничьего ружья и погиб сам

В Москве мужчина застрелил свою квартирантку из охотничьего ружья и погиб сам

В Москве 61-летний хозяин квартиры застрелил женщину, после чего причинил ранение самому себе и умер в больнице. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло ночью 10 января в квартире на улице Айвазовского. Между 61-летний хозяином квартиры и 37-летней квартиранткой произошел конфликт, в результате которого мужчина застрелил из охотничьего ружья женщину, которая скончалась на месте. После этого мужчина выстрелил в себя. Он был доставлен в больницу, где позже скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение и ношения оружия»). В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются соседи и очевидцы случившегося.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.01.17

Минюст объяснил, как будут отнимать квартиры должников. / Не болтай! Секс и суицид – самые запретные темы для россиян. / «Это будет незабываемое зрелище»: объявлена дата премьеры третьего сезона «Твин Пикса» (ВИДЕО).

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter