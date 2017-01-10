В Москве мужчина застрелил свою квартирантку из охотничьего ружья и погиб сам

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В Москве 61-летний хозяин квартиры застрелил женщину, после чего причинил ранение самому себе и умер в больнице. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло ночью 10 января в квартире на улице Айвазовского. Между 61-летний хозяином квартиры и 37-летней квартиранткой произошел конфликт, в результате которого мужчина застрелил из охотничьего ружья женщину, которая скончалась на месте. После этого мужчина выстрелил в себя. Он был доставлен в больницу, где позже скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение и ношения оружия»). В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются соседи и очевидцы случившегося.

Москва, Мария Вяткина

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