Сотрудник «Почты России» попался на краже сотовых телефонов из посылок

Публикации за 10.01.17

В Москве задержан сотрудник «Почты России» по подозрению в краже сотовых телефонов из посылок. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия.

Факт кражи был выявлен 1 января. На выходе из цеха логистического почтового центра «Внуково» охранник обнаружил в личных вещах одного из сотрудников три новых сотовых телефона. Работник «Почты России» не смог объяснить, откуда они у него, а позже признался, что украл их из посылок. Данные об инциденте были переданы в полицию. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

В «Почте России» подчеркнули, что нарушитель будет уволен, а изъятые телефоны будут доставлены адресатам.

Москва, Мария Вяткина

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