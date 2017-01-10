В подмосковном Подольске произошло массовое отравление газом: трое погибли

В подмосковном Подольске произошло массовое отравление бытовым газом. В результате ЧП трое человек погибли, еще восемь, в том числе четверо детей, госпитализированы.
По данным источников в правоохранительных органах, инцидент произошел в доме №54 на улице Кирова, передает РИА «Новости».
Сообщается, трое погибших – взрослые. По данным m24.ru, в результате ЧП погибли четверо.
Правоохранительные органы проводят проверку.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 10.01.17
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