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Публикации за 10.01.17

В подмосковном Подольске произошло массовое отравление газом: трое погибли

В подмосковном Подольске произошло массовое отравление газом: трое погибли

В подмосковном Подольске произошло массовое отравление бытовым газом. В результате ЧП трое человек погибли, еще восемь, в том числе четверо детей, госпитализированы.

По данным источников в правоохранительных органах, инцидент произошел в доме №54 на улице Кирова, передает РИА «Новости».

Сообщается, трое погибших – взрослые. По данным m24.ru, в результате ЧП погибли четверо.

Правоохранительные органы проводят проверку.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.01.17

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