ЧП в Люберцах: иномарка снесла остановку общественного транспорта

Сегодня днем в Люберцах произошло страшное дорожно-транспортное происшествие: иномарка врезалась в остановку общественного транспорта, в результате чего один человек погиб и еще трое получили травмы.
По данным регионального главка полиции, ЧП произошло около 13:15 на пересечении улиц Смирновская и Авиаторов, где водитель автомобиля Mazda совершил наезд на остановку общественного транспорта, передает РИА «Новости».
В результате ДТП водитель погиб на месте, трое госпитализированы
На месте работают сотрудники полиции, выяснятся все обстоятельства произошедшего.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 10.01.17
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