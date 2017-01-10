ЧП в Люберцах: иномарка снесла остановку общественного транспорта

Публикации за 10.01.17

Сегодня днем в Люберцах произошло страшное дорожно-транспортное происшествие: иномарка врезалась в остановку общественного транспорта, в результате чего один человек погиб и еще трое получили травмы.

По данным регионального главка полиции, ЧП произошло около 13:15 на пересечении улиц Смирновская и Авиаторов, где водитель автомобиля Mazda совершил наезд на остановку общественного транспорта, передает РИА «Новости».

В результате ДТП водитель погиб на месте, трое госпитализированы

На месте работают сотрудники полиции, выяснятся все обстоятельства произошедшего.

Москва, Светлана Антонова

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