Улюкаев останется под домашним арестом, как минимум, до 15 апреля / Следствие анонсировало появление новых фигурантов

Публикации за 10.01.17

Сегодня Басманный суд Москвы продлил до 15 мая срок следствия по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, который обвиняется в получении взятки в $2 млн. Срок содержания под домашним арестом бывшему чиновнику федерального правительства продлено еще на три месяца – до 15 апреля.

Представитель СКР Роман Нестеров в ходе заседания настаивал на аресте Улюкаева, поскольку, по мнению следствия, экс-министр может воспрепятствовать «установлению истины», повлиять на свидетелей и уничтожить доказательства своей вины. «Часть свидетелей обвинения по делу работает в Минэкономразвития, а также в Росимуществе. Они находились в непосредственном подчинении обвиняемого», – цитирует Нестерова РБК.

Необходимость продления домашнего ареста связана также с тем, что завершить следствие в установленный законом срок «невозможно», отметил Нестеров.

В ходе судебного заседания стало известно, что в распоряжении правоохранительных органов есть записи телефонных переговоров фигурантов дела. О каком именно разговоре идет речь, следователь не уточнил. При этом, как прозвучало в суде, часть свидетелей по делу Улюкаева может быть переведена в разряд подозреваемых, отмечает РИА «Новости».

Улюкаев, в свою очередь, был не согласен с обвинением и просил суд отменить домашний арест, заменив его подпиской о невыезде. Он заявил, что не может скрыться из страны, поскольку его загранпаспорт изъят. Доводы обвинения о том, что он может угрожать свидетелям, он назвал «малосодержательными».

Вместе с тем, в случае, если суд примет сторону обвинения, он попросил уменьшить количество запретов, так как из-за гипертонии ему нужны прогулки и медобследование.

«Моему подзащитному необходимо медицинское обследование. Об этом свидетельствует амбулаторная выписка, где сказано о необходимости динамическое наблюдение в связи с диагнозом – гипертонией первой степени», – сказал на заседании адвокат бывшего министра.

Улюкаев также попросил разрешить посещать квартиру няне своего шестилетнего ребенка.

Между тем, несмотря на эти доводы, а также на высокопоставленных заступников – на суде были представлены положительные характеристики Улюкаева от главы «Роснано» Анатолия Чубайса, руководителя Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, ректора РАНХиГС Владимира Мау, а также главы ВТБ Андрея Костина – суд поддержал ходатайство о продлении домашнего ареста экс-министра «с учетом запланированных следственных действий».

Напомним, ночью 15 ноября прошлого года Следственный комитет сообщил, что министр экономического развития России был задержан с поличным при получении взятки в $2 млн за «помощь» «Роснефти» в приобретении госпакета акций «Башнефти». Решением суда Улюкаев был отправлен под домашний арест до 15 января. После этого президент РФ Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.

Улюкаев – первый в современной истории федеральный министр, оказавшийся под следствием по коррупционному делу. Ему грозит до 15 лет заключения.

Москва, Мария Вяткина

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