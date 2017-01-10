В Подмосковье лифт раздавил электромеханика

В подмосковных Люберцах организована доследственная проверка по факту гибели электромеханика по лифтам во время проведения ремонтных работ в одном из жилых домов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального управления СКР.
По данным ведомства, ЧП произошло сегодня в жилом многоквартирном доме во 2-м Покровском проезде в Котельниках. 58-летний электромеханик по лифтам ООО «ЭК Солид» погиб во время производства ремонтных работ.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По данным Life.ru, механик зашёл в кабину подъемника и начал чинить двери. Внезапно они его зажали, и кабина поехала вверх. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 10.01.17
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