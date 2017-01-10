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Публикации за 10.01.17

В Подмосковье лифт раздавил электромеханика

В Подмосковье лифт раздавил электромеханика

В подмосковных Люберцах организована доследственная проверка по факту гибели электромеханика по лифтам во время проведения ремонтных работ в одном из жилых домов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня в жилом многоквартирном доме во 2-м Покровском проезде в Котельниках. 58-летний электромеханик по лифтам ООО «ЭК Солид» погиб во время производства ремонтных работ.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным , механик зашёл в кабину подъемника и начал чинить двери. Внезапно они его зажали, и кабина поехала вверх. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Москва, Мария Вяткина

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