В Москве от угарного газа погибла женщина, двое ее детей госпитализированы

Публикации за 11.01.17

Сегодня ночью на западе Москвы произошло ЧП: в результате отравления угарным газом в квартире на Запорожской улице погибла женщина, двое ее детей госпитализированы. Как сообщила пресс-служба столичного главка СКР, по данному факту проводится доследственная проверка.

Известно, что свою семью в бессознательном состоянии обнаружил отец, приехавший домой после звонка дочери. Он незамедлительно вызвал скорую помощь, однако его 47-летняя супруга скончалась на месте, а двое детей с диагнозом «отравление газом» были доставлены в больницу. Сам 52-летний мужчина также обратился в медицинское учреждение.

В настоящее время изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Это уже второй случай отравления угарным газом в столичном регионе. Накануне стало известно о том, что в Подольске двое мужчин и женщина погибли в результате отравления бытовым газом. Еще 8 жильцов дома, в том числе 4 несовершеннолетних, были госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.01.17

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