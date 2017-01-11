В Подольске задержаны двое подозреваемых в массовом отравлении газом с тремя погибшими

Публикации за 11.01.17

В подмосковном Подольске в рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении газом с тремя погибшими задержаны инженер и мастер ООО «ППС ТеХ», которые подозреваются в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по регулярному обследованию дымоходов и вентиляции дома, где произошла трагедия. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Напомним, накануне в правоохранительные органы Подольского района поступила информация о том, что в квартирах жилого дома на улице Кирова обнаружены тела трех местных жителей – двух мужчин и женщины. Кроме того, в Подольскую городскую клиническую больницу в реанимационное отделение с диагнозами отравление бытовым газом были госпитализированы шесть местных жителей, трое из которых – несовершеннолетние. По данному факту после проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«Как установлено следствием, обязанность проверки технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов вышеуказанного дома была возложена на ООО «ППС ТеХ». В соответствии с требованиями действующего законодательства обследование дымоходов должно осуществляться не реже одного раза в квартал, а вентиляционного канала – один раз в год. Однако надлежащего осмотра вентиляционного канала и дымоходов на протяжении длительного времени ответственными лицами указанной организации не осуществлялось, при этом составлялись АКТы о невозможности доступа в жилые помещения дома. Фактически проверка и чистка дымоходов на протяжении нескольких лет не проводилась», – говорится в сообщении СКР.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.01.17

Moody's сбавило прогноз роста ВВП России в 2017 году до 1%. / Минздрав решил избавиться от «балласта»: мигрантов, солдат, тунеядцев. Всех их хотят исключить из системы ОМС. / Общественники потребовали ограничить работу иностранных цирков в России. Главное недовольство вызывают успехи Cirque du Soleil. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»