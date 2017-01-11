В Москве тела двух пенсионеров обнаружены в квартире спустя месяц после их смерти

Публикации за 11.01.17

В Москве в квартире на улице Теплый Стан обнаружены тела пожилой женщины и ее сына через месяц после их гибели. Как сообщила пресс-служба столичного управления СКР, по данному факту проводится дослественная проверка.

По данным ведомства, погибшие были обнаружены накануне, 10 января, после того как соседи обратились в управляющую организацию с просьбой вскрыть квартиру, где проживали покойные. Предположительно, их смерть наступила около месяца назад.

В СКР уточнили, что при визуальном осмотре признаков насильственной смерти обнаружено не было. По словам соседей, мать и сын жили вдвоем и вели замкнутый образ жизни.

В настоящее время изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Мария Вяткина

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