В Москве уроженцы Средней Азии ограбили африканца

Публикации за 11.01.17

В новой Москве задержаны двое уроженцев Средней Азии по подозрению в ограблении африканца. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, против них возбуждено уголовное дело по статье ст. 162 УК РФ «Разбой».

43-летний уроженец Западной Африки обратился в полицию с заявлением о хищении принадлежащих ему вещей. Он рассказал, что по дороге на работу в маршрутном такси у него возник конфликт с двумя незнакомыми мужчинами. Затем на улице между ними произошла драка, африканцу прыснули в лицо из газового баллончика и похитили у него золотую цепочку, два флакона духов, одежду, деньги и мобильный телефон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали двоих подозреваемых в совершении преступления, ими оказались приезжие из Средней Азии в возрасте 21 года.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.01.17

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