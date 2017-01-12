СКР завел уголовное дело после отравления газом московской семьи

Публикации за 12.01.17

Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления газом в Москве семьи из четырех человек по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

Напомним, ЧП произошло ночью 11 января в квартире одного из жилых домов на Запорожской улице. 52-летний мужчина обнаружил своих жену и детей в бессознательном состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь 47-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Двое детей были госпитализированы в больницу. Впоследствии мужчина также обратился в медицинское учреждение.

В настоящее время жизни и здоровью всех госпитализированных пострадавших ничего не угрожает. По предварительным данным медиков, смерть женщины наступила в результате отравления углекислым газом, – уточнили в СКР.

В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств и причин произошедшего, в том числе источника отравления. Для установления точной причины гибели женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.01.17

Кадыров: в Чечне ликвидирована сеть террористов ИГ (ВИДЕО). Четыре боевика уничтожены, десятки задержаны. / Опрос: почти четверть жителей России получает зарплату «в конвертах». / Ой, всё: в США отменяют реформу здравоохранения Обамы. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»