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Публикации за 12.01.17

СКР завел уголовное дело после отравления газом московской семьи

СКР завел уголовное дело после отравления газом московской семьи

Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления газом в Москве семьи из четырех человек по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

Напомним, ЧП произошло ночью 11 января в квартире одного из жилых домов на Запорожской улице. 52-летний мужчина обнаружил своих жену и детей в бессознательном состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь 47-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Двое детей были госпитализированы в больницу. Впоследствии мужчина также обратился в медицинское учреждение.

В настоящее время жизни и здоровью всех госпитализированных пострадавших ничего не угрожает. По предварительным данным медиков, смерть женщины наступила в результате отравления углекислым газом, – уточнили в СКР.

В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств и причин произошедшего, в том числе источника отравления. Для установления точной причины гибели женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.01.17

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