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Публикации за 12.01.17

«Кавказская автомойка» в Москве: угнать машину клиента и прихватить деньги из кассы

«Кавказская автомойка» в Москве: угнать машину клиента и прихватить деньги из кассы

В Москве уроженцы Северного Кавказа, работавшие на автомойке, украли деньги из кассы и угнали машину клиента, дважды попав на ней в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Первоначально в полицию обратился владелец автомобиля «Тойота Лэнд Крузер». Он сообщил, что оставил машину на автомойке на улице Подольских курсантов, но когда он приехал ее забрать, оказалось, что автомобиля на месте нет.

В результате расследования было установлено, что к похищению машины причастны 26-ти и 39-летний приезжие из Северо-Кавказского федерального округа, которые были задержаны. По данным полиции, злоумышленники взяли ключи от автомобиля клиента и уехали на ней кататься. Они дважды попали в ДТП, после чего бросили иномарку в Подмосковье. Материальный ущерб от их действий составил 2 млн 300 тысяч рублей.

В ходе расследования также выяснилось, что директор автомойки тоже обратился в полицию с заявлением о том, что из кассы были похищены денежные средства. К совершению этого преступления была установлена причастность одного из задержанных. По данным фактам возбуждено уголовных дело по ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или другим транспортным средством без цели хищения») и ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.01.17

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