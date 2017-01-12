Счетная палата РФ: Стоимость памятника воинам-интернационалистам в Москве завышена в тысячу раз

Публикации за 12.01.17

Счетная палата России выявила многочисленные нарушения использования и учета государственного имущества. Одним из самых ярких фактов является официальное завышение стоимости памятника погибшим воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Москве.

«По данным реестра, его стоимость составляет 20 млрд руб., что не соответствует акту о приемке – передаче объекта, согласно которому памятник стоит 20 млн руб», – говорится в сообщении ведомства.

В результате проверки выяснилось, что это не единичный случай. «Установлено, что стоимость недвижимого имущества казны, учтенного в сводном балансе Росимущества по итогам 2014 и 2015 гг., ежегодно завышалась на 80% от его совокупной стоимости. Причина – некорректное внесение данных о стоимости объектов в реестр федерального имущества», – подчеркнул аудитор Максим Рохмистров.

Счетная палата также пришла к выводу, что сведения информационных систем Росимущества об относящихся к государственной казне РФ объектов недвижимого и движимого имущества в значительной степени не актуальны. Количество таких объектов недвижимости в ЕГРП Росреестра более чем в 3 раза превышает число учтенных в реестре. Так, выборочной проверкой подтверждено отсутствие в реестре 185 объектов, не подлежавших приватизации в составе имущественных комплексов ФГУП.

«Необходимо проведение сплошной инвентаризации имущества казны Российской Федерации, как это предусмотрено Законом о бухгалтерском учете и методическими рекомендациями Минфина России», – подчеркнул Рохмистров.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 12.01.17

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