Крупная коммунальная авария в Красногорске: без тепла остались 15 тысяч человек

Публикации за 12.01.17

Сегодня в подмосковном Красногорске произошла очередная крупная коммунальная авария, в результате которой без теплоснабжения остались почти 15 тысяч человек.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, информация о технологическом сбое в подаче тепла поступило в 12:55. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

В результате коммунальной аварии без тепла остались более 70 жилых домов, в которых проживают порядка 15 тысяч человек. По данным источников РИА «Новости», причиной ЧП стал порыв трубопровода диаметром 500 мм. Ожидается, что восстановительные работы завершатся к 20:00.

Напомним, в минувшее воскресенье в Красногорске также случилась крупная авария в котельной, в результате чего без теплоснабжения остались 84 многоквартирных дома. Последствия ЧП удалось устранить полностью только на третьи сутки.

Москва, Светлана Антонова

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