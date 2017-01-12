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Публикации за 12.01.17

Рекорд «российской трубы»: экспорт газа в 2017 году растет небывалыми темпами

Рекорд «российской трубы»: экспорт газа в 2017 году растет небывалыми темпами

Российский монополист в поставках газа «Газпром» снова установил новый исторический рекорд по суточному экспорту «голубого топлива». Накануне, 11 января, в дальнее зарубежье было экспортировано 624 млн куб м газа.

Объем поставок по газопроводу «Северный поток» второй день подряд находится на рекордном суточном уровне – 167,4 млн куб. м. Таким образом, компания вышла на абсолютную максимальную суточную пропускную способность газопровода, передает «Интерфакс».

Напомним, это уже третий рекорд для «Газпрома» с начала 2017 года. 6 января, было экспортировано 615,5 млн куб м газа, а днем раньше, 5 января, когда было поставлено 614,6 млн куб м газа. 4, 5 и 6 января объем поставки по «Северному потоку» также находился на рекордно высоком уровне и составлял 165,2 млн куб м в сутки.

«Мы вышли на принципиально новый уровень поставок газа на экспорт в условиях похолодания, снижения собственных объемов добычи в Европе и роста спроса на газ на энергетическом рынке», – прокомментировал это председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Как известно, стоимость газа зависит от нефтяных цен, которые в прошлом году колебались на низком уровне около $42. Как отмечают наблюдатели, таким образом сбылась мечта врагов России, мечтавших о больших поставках сырья из РФ по низким ценам.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.01.17

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