В Подмосковье нашли ребенка, похищенного 2,5 года назад: женщина выдавала его за своего

Публикации за 12.01.17

В Подмосковье найден ребенок, который два с половиной года назад был похищен из родительного отделения Дедовской больницы. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, подозреваемая в похищении выдавала его за своего неродившегося малыша.

По данным ведомства, 17 июня 2014 года из палаты родильного отделения Дедовской городской больницы был украден мальчик, от которого отказалась биологическая мать. На тот момент ему был всего один месяц. Поиски пропавшего безрезультатно вселись более двух лет. Установить предполагаемую похитительницу удалось после того, как информация о женщине поступила в полицию. Сотрудники правоохранительных органов попросили ее предоставить свидетельство о рождении ребенка. Она смогла предоставить только копию, при этом подлинность документа вызвала у полицейских сомнения.

Похитительницей оказалась 40-летняя жительница Красногорского района Московской области. Незадолго до инцидента она потеряла собственного ребенка и протяжении двух лет она скрывала от родных происхождение украденного малыша, выдавая его за родного.

В СКР уточнили, что генетическая экспертиза ребенка еще не проводилась, поэтому точно о личности мальчика говорить еще рано. Тем не менее возбуждено уголовное дело по д» ч.2 ст.126 УК РФ («Похищение заведомо несовершеннолетнего»).

Как уточняет «Москва 24», женщина пыталась получить льготы ребенка и предоставила ложное свидетельство о рождении. После этого, выяснилось также, что она 2, 5 года назад лежала в дедовском родительном отделении, и у нее случился выкидыш, поэтому она и решила украсть другого младенца. За это ей грозит до 15 лет лишения свободы

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.01.17

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