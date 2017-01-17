Коллекторский беспредел в Подмосковье: за долги похищена 16-летняя дочь бизнесмена

Публикации за 17.01.17

В подмосковном Солнечногорском районе произошел вопиющий случай: коллекторы похитили 16-летнюю дочь бизнесмена, требуя погасить долг. Сейчас по данному факту проводится проверка, передает Life.ru.

По данным издания, в полицию обратился мужчина, который сообщил, что его дочь ушла из дома на курсы по математике и перестала выходить на связь после 19 часов. Через два часа её родственникам стали приходить СМС-сообщения от знакомого отца девушки с угрозами и требованиями вернуть долги фирме «Варужана».

Сообщается, что через некоторое время со своим отцом связалась сама девочка, сообщившая, что находится в автомобиле у неизвестных людей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.01.17

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