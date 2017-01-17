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Публикации за 17.01.17

Центр Москвы опять превратится в большую стройку: Собянин анонсировал план реконструкции 80 улиц

Центр Москвы опять превратится в большую стройку: Собянин анонсировал план реконструкции 80 улиц

В наступившем 2017 году москвичам и гостям российской столицы вновь нужно приготовиться к большим неудобствам, связанным с масштабной реконструкцией центральных улиц. «В прошедшем году была проделана большая работа. На 2017 год планов не меньше», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на заседании президиума столичного правительства.

По словам градоначальника, в текущем году предполагается реконструкция более 80 улиц и 30 парков, а также обустройство 50 новых парковых территорий.

Собянин также сообщил, что в 2017 году будут продолжены работы по благоустройству территорий вдоль Московского центрального кольца (МЦК), а также будет установлена архитектурно-художественная подсветка на 280 городских объектах, включая здания, мосты и станции МЦК, говорится в сообщении информационного центра правительства Москвы.

В планах московских властей также входит капитальный ремонт систем 8 водоемов Москвы и строительство и ремонт 21,15 км ливневой канализации.

Напомним, что программа «Моя улица» стартовала в Москве в 2015 году. На данный момент реконструировано уже 203 улицы протяженностью 238,5 км. В ходе этой работы также обновляются инженерные системы, и перекладываются все коммуникации.

Ранее сообщалось, что московские власти намерены в этом году заменить на ряде центральных улиц асфальт на гранитную плитку. Для этого планируется закупить камень почти на 7 млрд рублей. Плиткой планируется заменить асфальт на Бульварном кольце, улицах Волхонка, Сретенка, Пречистенка, Варварка, Новая, Старая, а также Лубянской площади, Пушкинской, Болотной, Москворецкой и Кадашевской набережных.

Стоит отметить, что в рамках «благоустройства» на многих улицах наблюдается странная ситуация: вполне добротный асфальт меняется на новый, а так же как и на многих тротуарах еще пригодная плитка заменяется на новую, которая затем после дождей приобретает нетоварный вид. В СМИ периодически звучат обвинения в том, что одна из целей этой программы – освоение и «отмывание» госсредств. В программе благоустройства, рассчитанной на 2015-2018 годы, денег много – она предполагает бюджетные инвестиции в размере 126 млрд рублей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.01.17

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