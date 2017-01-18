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Публикации за 18.01.17

ЧП в Подмосковье: при пожаре погиб 6-летний ребенок

ЧП в Подмосковье: при пожаре погиб 6-летний ребенок

Сегодня ночью при пожаре в подмосковном Ступинском районе погиб ребенок 2010 года рождения. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитата, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как отметили в ведомстве, ЧП произошло в результате пожара в одном из домов на Школьной улице. По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании в одной из квартир поступило 00:58. В 01:50 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным СКР, ребенок погиб от отравления угарным газом.

В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств случившегося.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.01.17

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