СКР завершил следствие по делу о пособниках террористам, застреливших полицейского

Публикации за 18.01.17

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Руслана Парсилаева и Магомедсалиха Назарова, которые обвиняются в пособничестве членам незаконного вооруженного формирования (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ), совершивших убийство полицейского.

По версии следствия, в период с октября по ноябрь 2015 года Парсилаев и Назаров, достоверно зная, что Заур Хамутаев и Азамат Шихавов, которые находились в федеральном розыске после убийства в Москве лейтенанта полиции Виктора Разудалова, являются активными участниками незаконного вооруженного формирования – диверсионной террористической группы «Бабаюртовская», оказывали им всевозможную помощь и содействие . Они предоставляли им место для проживания, продукты питания, средства транспорта и связи.

Убийство полицейского было совершено на юго-востоке Москвы вечером 6 ноября. Экипаж патрульной службы остановил автомобиль для проверки документов. В салоне машины находились три человека. Двое из них сразу же бросились бежать. За ними погнались два оперативника. Злоумышленники, которые не хотели сдаваться, открыли огонь по преследователям: один их сотрудников полиции получил смертельное ранение, его коллега не пострадал.

Водитель автомобиля Руслан Парсилаев остался на месте, он был задержан. Благодаря его показаниям, полиции удалось установить личности двух беглецов. Ими оказались уроженцы Дагестана – Хамутаев и Шихавов. Позже было установлено их местонахождение. Убийцы полицейского при задержании на территории Калмыкии оказали активное вооруженное сопротивление и были ликвидированы.

В ходе обысков, проведенных у Парсилаева и Назарова, были обнаружены различные предметы бытового обихода и одежда участников незаконного вооруженного формирования.

В ходе расследования уголовного дела проведены ряд судебных экспертиз, среди которых молекулярно-генетическая, баллистическая, биологическая и другие, подтвердившие причастность фигурантов к инкриминируемому им преступлению.

В настоящее время обвиняемые завершили ознакомление с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами по нему. Как предполагается, материалы следствия после утверждения обвинительного заключения будут направленно в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.01.17

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