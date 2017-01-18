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Публикации за 18.01.17

Московский полицейский лишился работы за «свадебное хулиганство» на дороге

Московский полицейский лишился работы за «свадебное хулиганство» на дороге

Старший лейтенант полиции одного из подразделений УВД «новой» Москвы уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам после проверки видео со свадебным кортежем, грубо нарушавшим правила дорожного движения. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, проверка в отношении начальника теперь уже бывшего полицейского продолжается.

Ранее в Интернете было опубликовано видео, на которых по оживленному шоссе едет кортеж из дорогих машин, одна из которых – BMW без номеров движется задним ходом. Данным СМИ, нарушение ПДД совершил 26-летний оперативник одного из отделов полиции Москвы, когда ехал на собственную свадьбу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.01.17

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