Прокуратура начала проверку высказывания Божены Рынски о декабрьской катастрофе Ту-154

Публикации за 18.01.17

Скандально известной светской львицей Баженой Рынки, которая в конце декабря прошлого года прославилась глумлением над погибшими авиакатастрофе в Сочи журналистами, занялась московская прокуратура. В столичный надзорный орган передано обращение депутатов и общественников с просьбой проверить слова Рынски на предмет нарушения закона.

«Обращения общественников и депутатов переданы для разрешения прокурору города Москвы», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Напомним, после крушения над Черным морем самолета Ту-154, Рынска в записи в своем Facebook выразила сожаление, что не все пассажиры Ту-154 были сотрудниками телеканала НТВ. «Нет бы весь борт НТВ... Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке, за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?», цитировал слова Рынски «Интерфакс». Позже эта запись была скрыта по требованию администрации соцсети из-за ее нетактичности.

Тем не менее, резонансное заявление Рынски о погибших журналистах НТВ вызвало резкое осуждение. На сайте Change.org появилась петиция с требованием лишить Рынску российского гражданства и «выдворить за пределы страны».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее слова «уродливыми проявлениями сумасшествия» и отметил, что в этом случае понятна самая жесткая реакция общества.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.01.17

Московский полицейский лишился работы за «свадебное хулиганство» на дороге. / Еще один реверанс Трампу: Россия готова отменить «закон Димы Яковлева». / Российские исследователи выяснили, почему британские ученые стали объектами шуток. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»