В Москве против сотрудников органов опеки возбуждено уголовное дело о халатности

Публикации за 19.01.17

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц органов опеки, которые несвоевременно выявили проблемы в московской многодетной семье, из которой на прошлой неделе было изъято 10 детей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

По версии следствия, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты не выявлен, в связи с чем законным правам и интересам несовершеннолетних был причинен существенный вред.

В СКР уточнили, что в рамках расследования уголовного дела следователи выяснят обстоятельства причинения ребенку телесных повреждений, выявленные сотрудниками дошкольного учреждения.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются степень вины каждого из работников органов опеки, отвечающие за осуществлением контроля проживания в семье приемных детей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Как сообщал «Новый День», накануне стало известно, что по факту побоев в семье также возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил глава департамента соцзащиты Москвы Владимир Петросян. По его словам, в этой ситуации детей не будут возвращать обратно в семью – дети подтвердили факт, что папа их бьёт.

Днем ранее стало известно, что многодетная мать Светлана Дель потребовала через суд вернуть ей изъятых детей. Как отмечал ее представитель Иван Павлов, женщина просит признать действия органов власти незаконными – до последнего момента ей не было предоставлено официальных объяснений.

Сообщалось, что поводом для изъятия детей из семьи стали синяки у одного из детей, которые были обнаружены в детском саду 13 января. После этого работники дошкольного учреждения обратились в полицию и органы опеки.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.01.17

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