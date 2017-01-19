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Публикации за 19.01.17

В Москве отчим избил пасынка за игру в телефоне

В Москве отчим избил пасынка за игру в телефоне

В Москве 38-летний отчим избил своего пасынка за игру на телефоне. У ребенка были выявлены ушибы головы и синяки, передает агентство .

О ЧП стало известно после того, как в одну из детских городских больниц обратился 12-летний мальчик, у которого были выявлены ушибы головы и синяки. Ребенок признался, что дома его избил отчим.

Как сообщил сам потерпевший, он находился дома на улице Куусенена и играл в телефон. Когда отчим, увидев, что мальчик не делает уроки, отобрал телефон, ребенок начал плакать и кричать. Тогда мужчина схватил его за шею и несколько раз ударил его ладонью по лицу. Мать мальчика в это время гуляла во дворе дома с собакой. Отчим ушел из квартиры, после того как она вернулась домой и до сих пор не вернулся.

Семья считалась благополучной. Мальчика воспитывали мать-домохозяйка и отчим, который является совладельцем магазинов подарков.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Москва, Мария Вяткина

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