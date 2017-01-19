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Публикации за 19.01.17

Шувалов раскрыл реальные планы по приватизации ВТБ и «Совкомфлота»

Шувалов раскрыл реальные планы по приватизации ВТБ и «Совкомфлота»

Приватизация государственных пакетов акций банка ВТБ и компании «Совкомфлот» может быть отложена на более позднее время, несмотря на первоначальные планы продажи в 2017 году. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. По его словам, получение дополнительных средств в бюджет от этих сделок не так критична, как в 2016 году.

«Считаю, не нужно брать на себя обязательства о том, что мы продадим эти компании во что бы то ни стало. Для нас приватизация в плане получения бюджетных средств не так критична, как в прошлом году», – сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Он отметил, что в бюджете-2017 зафиксирована сумма доходов от приватизации ВТБ – 97 млрд рублей, от «Совкомфлота» – 25-51 млрд рублей, передает «Финмаркет».

«Я не вижу необходимости продавать ВТБ в 2017 году. По «Роснефти» с самого начала у Сечина (глава «Роснефти») была уверенность, что придут инвесторы. С ВТБ – другая ситуация: непонятно, кто может быть инвестором и есть ли смысл? При этом в списке на приватизацию эти компании останутся, мы продолжим работать с финансовыми консультантами, и если вдруг появится хорошее предложение, мы на него согласимся», – отметил Шувалов.

С 2007 года в несколько этапов было приватизировано почти 40% акций ВТБ, что, по данным менеджмента банка, позволило привлечь $14 млрд. Следующая приватизация 10,9% акций госбанка была намечена на этот год. Накануне глава ВТБ Андрей Костин отмечал, что приватизация госпакета его банка станет более выгодной после снятия антироссийских санкций, что позволит привлечь к приватизации иностранный капитал.

В условиях санкций приватизация чревата продажей акций с большим дисконтом и сокращением дивидендных поступлений в бюджет из-за уменьшения доли государства в капитале банка.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 19.01.17

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